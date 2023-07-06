Новичок «Трактора» Фукале: слышал много хорошего о Челябинске от Евгения Кузнецова

Новичок «Трактора» голкипер Зак Фукале обратился к болельщикам челябинского клуба.
«Привет, болельщики «Трактора»! Это Зак Фукале, ваш новый вратарь из Канады. Я слышал много хорошего о Челябинске от Евгения Кузнецова. Уверен, вы о нём слышали. Я рад стать частью «Трактора», жду с нетерпением начала сезона. Увидимся на матчах!» — сказал Фукале.
В 2020-м вратарь перешёл в систему клуба «Вашингтон Кэпиталз». В текущем сезоне Зак Фукале выступал в составе «Херши Беарс» (АХЛ) и выиграл Кубок Колдера.
28-летний Фукале за всю карьеру провёл лишь четыре матча в НХЛ, в которых одержал одну победу при 92,4% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,75. В нынешнем сезоне он сыграл 38 встреч в АХЛ, в среднем отражая 90,2% бросков при показателе надёжности 2,54 и 21 победе.
Ранее генменеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с Фукале.
- 6 июля 2023
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