Чинахов — о жизни в США: спокойно общаюсь, хотя интервью всё ещё не даю, стесняюсь

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов рассказал о жизни в Северной Америке.

«Второй год в Америке дался проще в бытовом плане? Да, было легче. Знаешь язык, спокойно общаешься, есть места, куда сходить отдохнуть, отвлечься, купить продуктов. Привык к жизни там.

Я только понимал, а говорил не очень хорошо. Где-то стеснение, где-то боязнь ошибиться. Сейчас уже спокойно общаюсь. Знаю, что, если и скажу что-то не так, меня поймут. Хотя интервью я всё ещё не даю, стесняюсь. А пообщаться с кем-то в команде, пойти в выходной погулять — с радостью.

Какие отношения с Кириллом Марченко? С Марчелой отличные отношения! Борьба за состав есть всегда. Но мы отлично общаемся. Если есть время, то видимся даже в Москве или Питере», — сказал Чинахов в интервью Allhockey.

В 30 матчах прошлого сезона в активе россиянина 13 (4+9) очков при показателе полезности «-6».