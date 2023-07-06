Рыбин: хоккей из Екатеринбурга невозможно смотреть по телевизору

Бывший игрок «Спартака» и СКА Максим Рыбин раскритиковал показ хоккейных матчей «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

«Хоккей из Екатеринбурга невозможно смотреть по телевизору. Съёмки очень неудобные: камера где-то под потолком и далеко от площадки. Я их матчи не смотрю, в плей-офф смотрел, как они с «Магниткой» играли, и всё. Никогда не видно шайбы, фамилий, кто катается на льду. Я могу разобрать только тех, кого знаю. Например, Трямкина. Его катание я ни с кем не перепутаю. Остальных даже не знаю, поэтому и состав «Автомобилиста» не назову. А как другим людям смотреть?

Надо учиться, смотреть, как другие камеры выставляют. Если КХЛ хочет продавать картинку, а они этим занимаются, то надо, чтобы она была идеальная не только из Петербурга или Казани, а на всех аренах. За картинку СКА я готов отдавать деньги и покупать трансляцию. Там повторы со всех точек. С некоторых арен я точно игры смотреть не буду, не получу удовольствие. И тем более платить за ужасную картинку не собираюсь. Проще обзор потом посмотреть», — сказал Рыбин в интервью Legalbet.