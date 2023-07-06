Посольство России потребовало от Польши сведения о задержанном хоккеисте

Посольство России в Польше обратилось в прокуратуру с требованием предоставить информацию об обвиняемом в шпионаже российском хоккеисте, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша.
«Посольство в дополнение к ноте в МИД Польши направило обращение в национальную прокуратуру Польши (в копии — в органы прокуратуры Люблинского воеводства, которые, по сообщениям СМИ, ведут дело задержанного Максима С.) с требованием подтвердить факт ареста российского гражданина, сообщить о характере выдвинутых в его адрес обвинений и разрешить встречу с ним нашим консульским сотрудникам», — заявил Ордаш.
Напомним, в конце июня 2023 года стало известно о задержании российского хоккеиста в Польше по обвинению в шпионаже.
- 6 июля 2023
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