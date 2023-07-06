Ален Виньо завершил тренерскую карьеру, он входит в топ-10 по количеству побед в НХЛ

Тренер Ален Виньо завершил карьеру, сообщает The Hockey News. Канадский специалист тренировал «Монреаль Канадиенс», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфию Флайерз». По количеству побед (722) в Национальной хоккейной лиге Виньо занимает десятую строчку.

Ален выиграл приз Джека Адамса как лучший тренер года в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2006/2007.

Виньо дважды выводил команды в финал Кубка Стэнли: сначала с «Ванкувер Кэнакс» в 2011 году, а затем с «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2014 году. Трижды за свою тренерскую карьеру Алан приводил команды к 50 и более победам за сезон.

В сезоне-2019/2020 специалист возглавил «Филадельфию Флайерз» и покинул пост главного тренера команды по ходу сезона-2021/2022.