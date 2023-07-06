Плющев: И. Федотов от всей ситуации не приуныл, жалоб не подавал, честно отдал долг Родине

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил ситуацию с голкипером Иваном Федотовым, с которым ЦСКА не смог зарегистрировать контракт из-за соглашения с «Филадельфией Флайерз».

«Что касается слухов о возвращении в ЦСКА, понимаю, столичный клуб заинтересован в этом, иначе бы не отпускал шведского вратаря. Посмотрим, это в любом случае будет его решение.

Если говорить обо всей истории с его службой в армии, то она, безусловно, необычна. Хоккеистов призывного возраста у нас полно, но в вооружённые силы попадают не все. Как бы то ни было, Иван — парень с характером. От всей этой ситуации он не приуныл, жалоб не подавал, а честно отдал долг Родине. Ему там позволили поддерживать форму, принять участие в первенстве вооружённых сил. Он получил хороший опыт. Думаю, он быстро восстановит все свои навыки», — цитирует Плющева «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз», заключённый в мае 2022 года, будет действителен в сезоне-2023/2024.