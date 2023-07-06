Орлов: дай бог, чтобы Фёдоров оказался в НХЛ, это было бы очень почётно

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов заявил, что был бы рад, если бы главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров получил работу в НХЛ.

«Появление условного Сергея Фёдорова на посту главного тренера клуба НХЛ — это фантастика? Сейчас российских тренеров нет, поэтому это было бы историческое событие. Фёдоров выиграл два Кубка Гагарина за два года, конечно, дай бог, чтобы он оказался в НХЛ. Это было бы очень почётно», — сказал Орлов в интервью «Известиям».

Фёдоров, будучи игроком, становился трёхкратным чемпионом мира, серебряным (1998) и бронзовым (2002) призёром Олимпийских игр. В 2015 году был включён в Зал хоккейной славы, а в январе 2017-го в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.