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«Локомотив» расторг контракт с защитником Алексеем Марченко

«Локомотив» расторг контракт с защитником Алексеем Марченко
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Ярославский «Локомотив» расторг контракт с защитником Алексеем Марченко, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне 31-летний игрок обороны сыграл в регулярке 22 матча, в которых отдал пять результативных передач с показателем полезности «+3». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 Марченко провёл 12 встреч, в которых набрал 3 (0+3) очка.

Марченко становился обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА в 2019 году. Алексей — олимпийский чемпион 2018 года и бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года.

В НХЛ защитник играл за «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мэйпл Лифс». За 121 матч в НХЛ на счету Марченко 21 (4+17) очко с показателем полезности «+5». Хоккеист был задрафтован «Детройтом» в 2011 году в седьмом раунде под общим 205-м номером.

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