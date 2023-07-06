Чинахов: смотрел весь плей-офф КХЛ, из-за травмы делать было нечего
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов заявил, что смотрел матчи плей-офф КХЛ во время восстановления от травмы.
«Я смотрел весь плей-офф. Как раз в тот момент получил травму, делать было нечего. Вставал утром и смотрел матчи КХЛ. Интересная серия у «Ак Барса» с ЦСКА получилась. За кого болел? За красивый хоккей!
За Володю Ткачёва болею, но не получилось ничего. Будем надеяться, что скоро выиграет Кубок Гагарина. С «Авангардом»? Я не знаю, где Володя окажется. Но если выиграет «Авангард», я буду очень рад», — цитирует Чинахова Allhockey.
Напомним, в 30 матчах прошлого сезона в активе россиянина 13 (4+9) очков при показателе полезности «-6».
Ранее Чинахов рассказал о жизни в Северной Америке.
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