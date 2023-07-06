The Hockey Writers: Кудрявцев — именно тот защитник, который нужен «Ванкуверу»

Журналист портала Скотт Кларк в своей статье рассказал о российском защитнике Кирилле Кудрявцеве, который 11 марта 2023 года подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс».

«Кудрявцев — именно тот защитник, который нужен «Кэнакс». Откровенно говоря, он именно тот защитник, который нужен любой команде. Двусторонние защитники чрезвычайно ценны, и чем их больше, тем лучше. Если он будет и дальше прогрессировать, то присоединится к «Ванкуверу», в котором есть большая группа россиян, включая Илью Михеева, Андрея Кузьменко, Василия Подколзина и помощника главного тренера Сергея Гончара. Не говоря уже о его агенте Дэне Мильштейне, чьи русские клиенты «Кэнакс» в последнее время чувствуют себя в клубе неплохо», — сказано в статье.

В прошлом сезоне Хоккейной лиги Онтарио Кудрявцев принял участие в 60 встречах в составе команды «Су-Сент-Мари Грейхаундз», набрав 45 (6+39) очков. Для Кудрявцева это был второй сезон в составе этой канадской команды. Кудрявцев был выбран «Ванкувером» под общим 208-м номером на драфте НХЛ 2022 года.