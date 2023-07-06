«Когда все бегали, я катался с воротиками». Алалыкин — о первой в жизни тренировке

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин рассказал, как пришёл в хоккей.

«В 5 лет мы прогуливались с отцом мимо дворца спорта. И он предложил мне пойти на хоккей. До этого я никогда в хоккей не играл. Я согласился, и мы пришли на первую тренировку. Сначала я постоял у бортика вместе с отцом, посмотрел за тренировкой. Очень понравилось. Я познакомился со своими первыми тренерами. Это были Роберт Митхатович Аминов и Борис Михайлович Тимофеев. Мы поговорили и договорились о первой тренировке.

На следующий день я пришёл на первое занятие. Катался с воротиками, опирался на них, чтобы не упасть. Все остальные уже полноценно тренировались, бегали. А я катался в одиночестве. Затем постепенно убрал воротики, опирался о борт и пытался кататься самостоятельно. Через две недели уже тренировался со всеми пацанами. Бегал, учился многому, и было очень весело. Через какое-то время настало время моей первой игры в жизни. Если вам интересно, я могу продолжить свой долгий рассказ из детства», — написал Алалыкин в своём телеграм-канале.

В минувшем регулярном чемпионате Алалыкин принял участие в 64 играх и набрал 16 (7+9) очков. В шести играх плей-офф на счету игрока одна результативная передача.