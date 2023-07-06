Орлов — о серии с «Флоридой»: мы были лучше, но прошёл дальше соперник

Защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов вспомнил розыгрыш Кубка Стэнли — 2023, в котором игрок обороны выступал за «Бостон Брюинз».

«Как могу описать отрезок сезона в «Бостоне»? Была хорошая команда, поэтому было грустно вылетать так рано.

Как проиграли серию «Флориде», ведя 3-1? В любой серии бывают переломные моменты. В такой ситуации всегда есть ощущение, что ещё чуть-чуть — и ты закончишь серию. Мы были лучше, но прошёл дальше соперник. Так бывает в плей-офф. Ну и Сергей Бобровский сыграл великолепно», — сказал Орлов в интервью «Известиям.

В составе «Бостона» Орлов набрал 17 (4+13) очков в 23 играх регулярки и 8 (0+8) — в розыгрыше Кубка Стэнли — 2023. В седьмом матче серии «Бостон» — «Флорида» «пантеры» победили в овертайме со счётом 4:3.