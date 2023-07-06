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Чемпион мира и Олимпийских игр Дэни Хитли станет скаутом «Филадельфии»

Как сообщает инсайдер «Филадельфии Флайерз» Чарли О'Коннор, легендарный экс-нападающий клубов Национальной хоккейной лиги Дэни Хитли станет скаутом «лётчиков».

Хитли был выбран на драфте НХЛ в первом раунде под общим вторым номером клубом «Атланта Трэшерз». Всего за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге Хитли забил 372 гола и отдал 419 результативных передач, набрав в общей сложности 791 очко в 869 играх.

Во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/2005 Хитли выступал за «Ак Барс».

В составе сборной Канады Дэни побеждал на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, становился двукратным чемпионом мира (2003, 2004).

Последним клубом экс-форварда в карьере стал немецкий «Нюрнберг». В сезоне-2015/2016 Хитли провёл 46 матчей в чемпионате Германии и набрал 32 (17+15) очка.