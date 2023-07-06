«Детройт» поместил Филипа Задину на драфт отказов для расторжения контракта

«Детройт Ред Уингз» поместил 23-летнего чешского нападающего Филипа Задину на драфт отказов для расторжения контракта, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере.
Контракт форварда и «Детройта» с кэпхитом $ 1,82 млн был рассчитан до конца сезона-2024/2025. Ранее «Детройт Ред Уингз» выставлял форварда на драфт отказов, где его никто не забрал.
«Красные крылья» задрафтовали Задину в 2018 году в первом раунде под общим шестым номером. В августе 2022-го чешский нападающий заключил с «красными крыльями» трёхлетнее соглашение на общую сумму $ 5,475 млн и с кэпхитом $ 1,825 млн. За пять лет в Национальной хоккейной лиге Задина принял участие в 190 встречах, в которых забросил 28 шайб и отдал 40 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 68 очков при общем показателе полезности «-51» и 22 минутах штрафного времени.
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