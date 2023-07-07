Копитар — о продлении контракта с «Лос-Анджелесом»: хочу снова выиграть здесь Кубок Стэнли

Капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар поделился эмоциями от продления контракта с клубом на два года. Среднегодовая зарплата нападающего составит $ 7 млн.

«Лос-Анджелес стал домом для меня и моей семьи, и я рад продолжить свою карьеру здесь. Я прошёл через многое с этой организацией, и я знаю, что наша команда близка к достижению чего-то особенного. С нетерпением жду возможности для нас выйти на новый уровень и достичь конечной цели — снова выиграть Кубок Стэнли», — цитирует Копитара пресс-служба лиги.

Выбранный «Кингз» под общим 11-м номером на драфте НХЛ 2005 года форвард набрал 1141 (393+748) очко в 1292 играх регулярного сезона с момента своего дебюта в НХЛ в сезоне-2006/2007. Вместе с «королями» 35-летний форвард дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014).