Двукратный обладатель Кубка Стэнли Даррен Хельм завершил карьеру после 16 сезонов в НХЛ
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли нападающий Даррен Хельм завершил карьеру после 16 сезонов в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
В минувшем сезоне 36-летний нападающий из-за травм провёл только 11 матчей в регулярном чемпионате и один в плей-офф за «Колорадо». Всего в НХЛ нападающий провёл 16 сезонов.
Хельм был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ 2005 года в пятом раунде под общим 132-м номером. Форвард выигрывал Кубок Стэнли с «Детройтом» в 2008 году и с «Колорадо» в 2022-м. Всего в НХЛ Хельм провёл 823 матча и набрал 266 (119+147) очков. В розыгрышах Кубка Стэнли на счету нападающего 103 игры и 26 (13+13) результативных баллов.
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