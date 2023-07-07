Двукратный обладатель Кубка Стэнли Даррен Хельм завершил карьеру после 16 сезонов в НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли нападающий Даррен Хельм завершил карьеру после 16 сезонов в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В минувшем сезоне 36-летний нападающий из-за травм провёл только 11 матчей в регулярном чемпионате и один в плей-офф за «Колорадо». Всего в НХЛ нападающий провёл 16 сезонов.

Хельм был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ 2005 года в пятом раунде под общим 132-м номером. Форвард выигрывал Кубок Стэнли с «Детройтом» в 2008 году и с «Колорадо» в 2022-м. Всего в НХЛ Хельм провёл 823 матча и набрал 266 (119+147) очков. В розыгрышах Кубка Стэнли на счету нападающего 103 игры и 26 (13+13) результативных баллов.