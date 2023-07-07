Давыдов высказался о проблемах нападающего Никиты Гусева с катанием
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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал мнение специалистов, что нападающий Никита Гусев имеет слабое катание.
«Катание — это то качество, которое сложнее всего натренировать, во многом оно даётся от природы. Не думаю, что применительно к Гусеву мы должны его обсуждать. Повторюсь, самое главное для него — мотивация. И конкуренция с молодёжью, которая обязана себя проявлять и наступать ветеранам на пятки», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.
Ранее главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что Гусев хочет доказать, что критика его катания напрасна. По информации руководства московского «Динамо» Гусев входит в сферу интересов клуба. Был назван срок, до которого в команде будут ждать ответ от нападающего.
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