Давыдов высказался о проблемах нападающего Никиты Гусева с катанием

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал мнение специалистов, что нападающий Никита Гусев имеет слабое катание.

«Катание — это то качество, которое сложнее всего натренировать, во многом оно даётся от природы. Не думаю, что применительно к Гусеву мы должны его обсуждать. Повторюсь, самое главное для него — мотивация. И конкуренция с молодёжью, которая обязана себя проявлять и наступать ветеранам на пятки», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

Ранее главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что Гусев хочет доказать, что критика его катания напрасна. По информации руководства московского «Динамо» Гусев входит в сферу интересов клуба. Был назван срок, до которого в команде будут ждать ответ от нападающего.