Лучший снайпер минского «Динамо» нападающий Ник Меркли продлил контракт с клубом

Нападающий Ник Меркли продлил контракт с минским «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Состав «зубров» Меркли пополнил в августе прошлого года. В сезоне-2022/2023 в 73 играх КХЛ он набрал 43 (21+22) очка с показателем полезности «+2». В регулярке 26-летний канадец стал лучшим снайпером команды с 20 голами. По результатам опроса минских болельщиков Ник стал лучшим нападающим прошедшего сезона в составе «Динамо».

Ранее Меркли играл в НХЛ за «Аризону Койотс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Сан-Хосе Шаркс» – суммарно 41 матч, 15 (4+11) очков. В АХЛ — 201 игра, 157 (56+101) очков. Участник Матча звёзд АХЛ.