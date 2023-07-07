Лучший снайпер минского «Динамо» нападающий Ник Меркли продлил контракт с клубом
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Нападающий Ник Меркли продлил контракт с минским «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.
Состав «зубров» Меркли пополнил в августе прошлого года. В сезоне-2022/2023 в 73 играх КХЛ он набрал 43 (21+22) очка с показателем полезности «+2». В регулярке 26-летний канадец стал лучшим снайпером команды с 20 голами. По результатам опроса минских болельщиков Ник стал лучшим нападающим прошедшего сезона в составе «Динамо».
Ранее Меркли играл в НХЛ за «Аризону Койотс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Сан-Хосе Шаркс» – суммарно 41 матч, 15 (4+11) очков. В АХЛ — 201 игра, 157 (56+101) очков. Участник Матча звёзд АХЛ.
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