В минском «Динамо» прокомментировали подписание нового контракта с Меркли

И. о. гендиректора минского «Динамо» Артём Каркоцкий прокомментировал достигнутую договорённость о подписании контракта с Ником Меркли.

«Мы рады, что с Ником Меркли быстро договорились о подписании нового соглашения. Он здорово проявил себя в прошлом сезоне, значительно прибавив по ходу дистанции. Причём он одинаково успешно проявлял себя и как завершитель атак, и как распасовщик. Важно, что Ник на площадке всегда действует самоотверженно, подавая хороший пример молодым хоккеистам.

Также все отмечали его человеческие качества и коммуникабельность. И факт признания лучшим нападающим говорит о многом. Ждём, что в предстоящем сезоне Ник проявит себя ещё эффективнее и станет одним из лидеров команды», — цитирует Каркоцкого пресс-служба минского клуба.

В сезоне-2022/2023 в 73 играх КХЛ Меркли набрал 43 (21+22) очка с показателем полезности «+2». В регулярке 26-летний канадец стал лучшим снайпером команды с 20 голами.