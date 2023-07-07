Российский нападающий Владимир Тарасенко был замечен на борту самолёта, летящего в Даллас. Один из очевидцев сделал фото и выложил его в своём аккаунте в соцсети. По словам очевидца, хоккеист перевозил с собой свои хоккейные клюшки.

Фото: Hamilton the Pig, Соцсети

Напомним, Тарасенко по ходу регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи играх.

Недавно Тарасенко отклонил все предложения о контракте и сменил агента.