Нападающий Владимир Тарасенко был замечен на борту самолёта, летящего в Даллас
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Российский нападающий Владимир Тарасенко был замечен на борту самолёта, летящего в Даллас. Один из очевидцев сделал фото и выложил его в своём аккаунте в соцсети. По словам очевидца, хоккеист перевозил с собой свои хоккейные клюшки.
Фото: Hamilton the Pig, Соцсети
Напомним, Тарасенко по ходу регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи играх.
Недавно Тарасенко отклонил все предложения о контракте и сменил агента.
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