Новый агент Тарасенко рассказал о ситуации с контрактом Владимира

Пэт Бриссон, новый агент российского нападающего Владимира Тарасенко, высказался о ситуации с контрактом опытного хоккеиста. Форвард всё ещё остаётся неограниченно свободным агентом.
«Мы оценивали рынок, основываясь на том, что есть у нас на руках.
У нас были разговоры с Влади и его женой Яной. Мы не торопимся. Мы стараемся сами разобраться в ситуации и помочь разобраться им. Надеемся, что в ближайшее время мы примем решение», — приводит слова Бриссона журналист ESPN Грег Вышински на своей странице в «Твиттере».
Тарасенко в ходе регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.
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