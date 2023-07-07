В «Вашингтоне» высказались о многочисленных травмах 34-летнего новичка Макса Пасиоретти

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал подписание контракта с 34-летним нападающим Максом Пасиоретти.

«Мы посчитали это привлекательной возможностью, потому что подписали его всего за $ 2 млн вместо более высокого кэпхита, который мы, возможно, не могли себе позволить.

Не считая травмы, сейчас он, вероятно, лучше, чем был… Мы с нетерпением ждём, когда он оправится от травмы и попадёт в наш состав.

Травмы? Мы знаем, с чем он имел дело. Мы не собираемся устанавливать каких-то временны́х рамок. В прошлый раз он, кажется, восстановился раньше. Мы подождём, посмотрим, как он будет себя чувствовать, и примем решение, основываясь на этом», — приводит слова Маклеллана The Athletic.