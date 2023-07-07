«Он ничего и никого не слушает». Экс-игрок НХЛ жёстко раскритиковал Матвея Мичкова

Ведущий подкаста Spittin' Chiclets Райан Уитни жёстко раскритиковал российского нападающего Матвея Мичкова. Американец передал слова хоккеиста, который играл с форвардом в минувшем сезоне.
«Вот что мне рассказали. Он ничего и никого не слушает. Тренеры, опытные игроки пытаются с ним разговаривать, но он просто отвечает им: «Отвали». Хоккеист, с которым Мичков выступал в прошлом году, говорил так: «Как бы я ни старался дать ему шанс, он просто кусок дерьма», — сказал Уитни.
Напомним, в сезоне-2022/2023 Мичков выступал за СКА и за «Сочи». Уитни, в свою очередь, бóльшую часть карьеры провёл в НХЛ, играя за «Питтсбург Пингвинз», «Анахайм Дакс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Флориду Пантерз». Кроме того, в сезоне-2014/2015 защитник выступал за «Сочи» в КХЛ.
- 7 июля 2023
-
18:50
-
18:39
-
18:18
-
17:59
-
17:38
-
17:18
-
16:58
-
16:30
-
15:50
-
15:25
-
14:55
-
14:30
-
14:10
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:10
-
11:45
-
11:10
-
10:32
-
10:20
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
08:50
-
08:20
-
03:36
- 6 июля 2023
-
23:58
-
23:33
-
23:10
-
23:00
-
22:34
-
22:15
-
22:00
-
21:40