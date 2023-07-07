«Он ничего и никого не слушает». Экс-игрок НХЛ жёстко раскритиковал Матвея Мичкова

Ведущий подкаста Spittin' Chiclets Райан Уитни жёстко раскритиковал российского нападающего Матвея Мичкова. Американец передал слова хоккеиста, который играл с форвардом в минувшем сезоне.

«Вот что мне рассказали. Он ничего и никого не слушает. Тренеры, опытные игроки пытаются с ним разговаривать, но он просто отвечает им: «Отвали». Хоккеист, с которым Мичков выступал в прошлом году, говорил так: «Как бы я ни старался дать ему шанс, он просто кусок дерьма», — сказал Уитни.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Мичков выступал за СКА и за «Сочи». Уитни, в свою очередь, бóльшую часть карьеры провёл в НХЛ, играя за «Питтсбург Пингвинз», «Анахайм Дакс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Флориду Пантерз». Кроме того, в сезоне-2014/2015 защитник выступал за «Сочи» в КХЛ.