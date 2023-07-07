«Металлург» объявил о расставании с 22-летним вратарём

«Металлург» в официальном телеграм-канале объявил о расставании с 22-летним голкипером Глебом Моисеевым. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим Глеба за игру в «Металлурге» и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Отметим, что голкипер с сезона-2020/2021 заявлялся на чемпионат Континентальной хоккейной лиги, но за «Металлург» так и не дебютировал. Минувший сезон Моисеев провёл во Всероссийской хоккейной лиге, выступая за «Южный Урал». Вратарь принял участие в трёх матчах, в которых не одержал ни одной победы, пропустил пять шайб и отразил 79,2% бросков при коэффициенте надёжности 4,71 и 63 минутах 40 секундах на льду. Сезон-2021/2022 Моисеев провёл в «Ермаке» в ВХЛ и в «Стальных Лисах» в МХЛ.