«Металлург» объявил о расставании с 22-летним вратарём
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«Металлург» в официальном телеграм-канале объявил о расставании с 22-летним голкипером Глебом Моисеевым. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Мы благодарим Глеба за игру в «Металлурге» и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.
Отметим, что голкипер с сезона-2020/2021 заявлялся на чемпионат Континентальной хоккейной лиги, но за «Металлург» так и не дебютировал. Минувший сезон Моисеев провёл во Всероссийской хоккейной лиге, выступая за «Южный Урал». Вратарь принял участие в трёх матчах, в которых не одержал ни одной победы, пропустил пять шайб и отразил 79,2% бросков при коэффициенте надёжности 4,71 и 63 минутах 40 секундах на льду. Сезон-2021/2022 Моисеев провёл в «Ермаке» в ВХЛ и в «Стальных Лисах» в МХЛ.
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