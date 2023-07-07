В «Вашингтоне» прокомментировали обмен обладателя Кубка Стэнли из «Монреаля»

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал обмен 30-летнего защитника Джоэля Эдмундсона из «Монреаль Канадиенс». «Хабс» будут выплачивать обладателю Кубка Стэнли, получающему $ 3,5 млн, 50% зарплаты.
«Это элемент, который мы хотим добавить в нашу защитную линию: физически сильный, отличный лидер с хорошими габаритами и умением играть перед воротами. Кроме того, удержание зарплаты нас тоже привлекало.
Эдмундсон за последние два сезона несколько раз пропускал матчи из-за проблем с поясницей? Мы поговорили об этом с тренерами из Монреаля и выяснили, в чём именно заключалась его проблема. Последние 20 матчей он провёл, будучи здоровым, так что мы чувствуем себя достаточно комфортно относительно его состояния.
Готовность Эдмундсона определится на сборах и во время предсезонки. У него будет шанс сыграть в паре с разными парнями и посмотреть, с кем есть «химия». С этого мы и начнём», — приводит слова Маклеллана The Athletic.
- 7 июля 2023
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