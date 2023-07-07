В «Торпедо» оценили шансы на возвращение в КХЛ двух россиян из НХЛ
Поделиться
Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в прямом эфире в телеграм-канале нижегородцев назвал шансы на переезд двух игроков, полученных в результате крупного обмена с «Трактором».
Защитник системы «Сан-Хосе Шаркс» Никита Охотюк может приехать в нижегородскую команду с возможностью 60–65%. Шанс на переезд в Россию нападающего «Вегас Голден Найтс» Павла Дорофеева составляет 50%.
Напомним, 3 июля «Трактор» и «Торпедо» совершили крупный обмен. Челябинцы получили права на российского нападающего системы «Торонто Мэйпл Лифс» Семёна Дер-Аргучинцева. «Торпедо», в свою очередь, получило 17-летнего форварда Кирилла Свищёва. Кроме того, нижегородцы забрали права на двух россиян, выступающих в НХЛ: Павла Дорофеева и Никиту Охотюка.
Комментарии
- 7 июля 2023
-
18:50
-
18:39
-
18:18
-
17:59
-
17:38
-
17:18
-
16:58
-
16:30
-
15:50
-
15:25
-
14:55
-
14:30
-
14:10
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:10
-
11:45
-
11:10
-
10:32
-
10:20
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
08:50
-
08:20
-
03:36
- 6 июля 2023
-
23:58
-
23:33
-
23:10
-
23:00
-
22:34
-
22:15
-
22:00
-
21:40
Партнерский контент