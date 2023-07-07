В «Торпедо» оценили шансы на возвращение в КХЛ двух россиян из НХЛ

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в прямом эфире в телеграм-канале нижегородцев назвал шансы на переезд двух игроков, полученных в результате крупного обмена с «Трактором».

Защитник системы «Сан-Хосе Шаркс» Никита Охотюк может приехать в нижегородскую команду с возможностью 60–65%. Шанс на переезд в Россию нападающего «Вегас Голден Найтс» Павла Дорофеева составляет 50%.

Напомним, 3 июля «Трактор» и «Торпедо» совершили крупный обмен. Челябинцы получили права на российского нападающего системы «Торонто Мэйпл Лифс» Семёна Дер-Аргучинцева. «Торпедо», в свою очередь, получило 17-летнего форварда Кирилла Свищёва. Кроме того, нижегородцы забрали права на двух россиян, выступающих в НХЛ: Павла Дорофеева и Никиту Охотюка.