Защитник Конюшков ответил на вопрос, будет ли исполнять роль Эрика Карлссона в «Торпедо»

20-летний защитник нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков в прямом эфире в телеграм-канале нижегородцев ответил на вопрос, будет ли в новом сезоне исполнять роль Эрика Карлссона — лучшего защитника-бомбардира чемпионата-2022/2023 в НХЛ. Вопрос появился после ухода игрока обороны нижегородцев Максима Федотова в СКА.

«Мы посмеялись. Приятно, что так сравнивают. Роль будет распределена на всех. У нас именно команда», — сказал Конюшков.

В течение всего сезона защитник был одним из лидеров КХЛ по игровому времени и проценту точных передач. Сезон-2022/2023 Конюшков завершил в МХЛ, где с «Чайкой» выиграл Кубок Харламова. В ходе сезона защитник признавался лучшим новичком недели и лучшим новичком второго раунда. Богдан был номинантом на приз имени Алексея Черепанова — лучшему новичку сезона-2022/2023.