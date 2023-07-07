Генменеджер «Торпедо»: возможно, пойдём в сезон с четырьмя легионерами. Проблем не вижу
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Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в прямом эфире в телеграм-канале нижегородцев прокомментировал ситуацию с легионерами.
Сейчас у «Торпедо» на контракте два иностранных хоккеиста — словацкий вратарь Адам Гуска и японский нападающий Ю Сато. Гафуров сообщил, что нижегородский клуб находится в поиске третьего легионера. Генменеджер «Торпедо» также ответил на вопрос о возможном четвёртом иностранце в клубе.
«Возможно, пойдём с четырьмя легионерами. Проблем не вижу», — сказал Гафуров.
Напомним, в минувшем сезоне команды могли заявлять на матчи до пяти иностранных хоккеистов. У «Торпедо» эти слоты занимали, помимо Гуски и Сато, американские форварды Кенни Агостино и Деннис Ян. С сезона-2023/2024 можно заявлять не более трёх иностранцев.
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