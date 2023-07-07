Российский нападающий Клим Костин прокомментировал свой обмен из «Эдмонтона» в «Детройт»

Нападающий «Детройт Рэд Уингз» Клим Костин прокомментировал обмен из «Эдмонтон Ойлерз».
«Не смогли договориться с «Эдмонтоном». Ничего страшного. Жизнь продолжается, идём дальше. Новый этап. Посмотрим, как пойдёт. Будем работать.
Вариант с КХЛ? Не договорились бы с «Эдмонтоном» и не было бы обмена — просто не было бы варианта остаться в НХЛ. Поэтому да, конечно.
Магия Русской пятёрки в «Детройте»? Конечно, у этого клуба великая история. У русских там всегда карьера складывалась хорошо. Поэтому я надеюсь, что эту традицию продолжу. Знаю кого-нибудь из команды? Четыре или пять человек, с которыми были вместе в «Сент-Луисе». Джейк Уолман, Перрон, Вилле Хуссо, Фаббри. Писали мне? Сразу, как обмен произошёл, Джейк Уолман сразу мне позвонил. Мы с ним хорошо общались в «Сент-Луисе». Он поздравил меня с обменом. Сказал, что очень рад, что очень ждёт подписания [контракта] и ждёт меня в «Детройте», — сказал Костин в эфире YouTube-канала «Черкас Атлант».
- 7 июля 2023
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