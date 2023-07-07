Жена Малкина: Владимир Тарасенко признан первой звездой межсезонья

Анна Кастерова, жена российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, в своём телеграм-канале отреагировала на ситуацию с контрактом форварда Владимира Тарасенко. 1 июля в Национальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. Тарасенко до сих пор не нашёл себе новый клуб. Владимир является главной звездой рынка свободных агентов.

«Владимир Тарасенко признан первой звездой межсезонья», — говорится в сообщении.

Напомним, Тарасенко в ходе регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи играх.