«Стою и думаю: «Блин, пивка охота, конечно». Костин рассказал забавную историю о Макдэвиде

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Клим Костин поделился забавной историей о капитане «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде.

«В НХЛ ходят байки о джакузи в особняке Макдэвида? Я был там много раз, меня приглашали много раз хоккей посмотреть. Когда ему скучно становилось, он нас звал к себе. Мы у него там играли в бильярд, смотрели хоккей. Да, у него есть джакузи. Но, знаешь, он такой профессионал. Дома постоянно не в джакузи, а в специальной бочке с холодной водой — он оттуда вообще не вылезает. Он мне говорил, что сидит там по 10–12 минут каждый день.

У него вообще нет вечеринок. Была такая история. Он первый раз пригласил нас к себе. Мы поехали — молодые пацаны. Я, Дилан Холлоуэй, Венсан Деарне и Маттиас Янмарк. Мы заходим к нему, он спрашивает: «Ребят, вы что пить будете? Пиво, вода, вино». А сам стоит с шейком, у него там какое-то правильное смузи для здорового питания. Я стою и такой думаю: «Блин, пивка охота, конечно». Но я так на него смотрю и думаю, блин… «Мне водички, пожалуйста», — сказал Костин в эфире YouTube-канала «Черкас Атлант».