Клим Костин рассказал, зачем Коннор Макдэвид позвонил ему в три часа ночи

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Клим Костин рассказал историю о том, как капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид позвонил ему в три часа ночи.
«Он мне в три часа ночи позвонил, когда я ещё в Пензе был, когда по контракту всё решалось. Может, пару недель назад. Он мне позвонил в три часа ночи, но я не смог ответить, потому что спал крепким сном. Утром проснулся и написал ему: «Извини, братуха, у меня ночь была. Если хочешь, звони сейчас». Потом мы с ним немного переписывались. Он говорил, что хотел бы, чтобы я остался, и что ему очень понравилось со мной играть. Я говорю: «Мне тоже». (смеётся) Я ему ответил: «Коннор, конечно же, я хотел бы остаться. Но, знаешь, НХЛ — это бизнес. И ты должен урвать свой кусок, если есть возможность». Я знаю, что Коннор сказал генменеджеру, что хотел бы, чтобы я остался. Но не получилось», — сказал Костин в эфире YouTube-канала «Черкас Атлант».
- 7 июля 2023
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