Стрикленд: нехватка денег в предложениях вызывает у Тарасенко серьёзное разочарование

Журналист Энди Стрикленд на своей странице в «Твиттере» прокомментировал ситуацию с новым контрактом российского нападающего Владимира Тарасенко.

«Я не думаю, что Тарасенко когда-либо представлял, что рынок свободных агентов будет таким, какой он есть сейчас. Поскольку такие игроки, как Орлов, находятся в той же возрастной группе, хотя и в другом положении, и получают контракт на $ 7,75 млн и два года, я уверен, что нехватка денег в предложениях Владимиру вызывает серьёзное разочарование», — говорится в сообщении.

Напомним, Тарасенко в ходе регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи играх.