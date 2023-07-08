Никишин: ключевые решения в СКА всегда за Романом Борисовичем, детали за помощниками
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Защитник СКА Александр Никишин заявил, что его слова о главном тренера СКА, сказанные в передаче «Скользкий лёд», неверно интерпретировали при расшифровке.
«Мои слова про Романа Борисовича немного исказили при расшифровке. Ключевые решения в СКА всегда за главным тренером, а помощники отвечают за детали: именно их каждый помощник объясняет игрокам. Роман Борисович ведёт собрания, видеоразборы, даёт установку на игру, принимает ключевые решения во время матча», — сказал Никишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Никишин стал лучшим бомбардиром-защитником регулярного чемпионата, набрав 55 (11+44) очков в 65 матчах.
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