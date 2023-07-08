Крикунов: те, кто хотят поссорить Ротенберга с игроками, ничего не добьются

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что сказанные Александром Никишиным слова «выдернуты из контекста», а сам хоккеист в отличных отношениях с наставником команды Романом Ротенбергом.
«Видел ли я слова Никишина про главного тренера СКА? Да, видел. Я даже удивился, как сказанное для видеопередачи было преподнесено при расшифровке. Такое впечатление, что кто-то специально хочет поссорить Ротенберга с игроками. Мне рассказывали как обстоят дела в СКА, какая там обстановка в команде. Это очень сплочённый коллектив, все ребята хорошо общаются друг с другом, у них хороший контакт с тренерским штабом. А Саша – очень исполнительный, старательный хоккеист и порядочный человек.
Думаю, тот, кто преследовал цель спровоцировать Никишина на некорректные высказывания, этой цели не добился. Я могу сказать, что уже не один год во многих командах тренировочный процесс ведут помощники, а главный тренер наблюдает, как выполняется задание. Если что-то не так, он вносит коррективы. У меня подобное было и во многих клубах, где я работал, и в сборной. Это нормальный рабочий процесс», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».
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