Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов: те, кто хотят поссорить Ротенберга с игроками, ничего не добьются

Крикунов: те, кто хотят поссорить Ротенберга с игроками, ничего не добьются
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что сказанные Александром Никишиным слова «выдернуты из контекста», а сам хоккеист в отличных отношениях с наставником команды Романом Ротенбергом.

«Видел ли я слова Никишина про главного тренера СКА? Да, видел. Я даже удивился, как сказанное для видеопередачи было преподнесено при расшифровке. Такое впечатление, что кто-то специально хочет поссорить Ротенберга с игроками. Мне рассказывали как обстоят дела в СКА, какая там обстановка в команде. Это очень сплочённый коллектив, все ребята хорошо общаются друг с другом, у них хороший контакт с тренерским штабом. А Саша – очень исполнительный, старательный хоккеист и порядочный человек.

Думаю, тот, кто преследовал цель спровоцировать Никишина на некорректные высказывания, этой цели не добился. Я могу сказать, что уже не один год во многих командах тренировочный процесс ведут помощники, а главный тренер наблюдает, как выполняется задание. Если что-то не так, он вносит коррективы. У меня подобное было и во многих клубах, где я работал, и в сборной. Это нормальный рабочий процесс», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».

Материалы по теме
Никишин: ключевые решения в СКА всегда за Романом Борисовичем, детали за помощниками
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023