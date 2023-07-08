Кожевников: Индия — ещё одна огромная страна, которая может стать нашим союзником в спорте

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, как относится к разговорам о том, что КХЛ может пополнить клуб из Индии.

«Нормально. Ребята, посмотрите по сторонам — вокруг нас пытаются опустить железный занавес. В такой ситуации нужно искать союзников везде — в хоккее, в науке, в политике. Мы начали с Китая, с «Куньлуня», и это был правильный шаг. Индия — ещё одна огромная страна, которая может стать нашим союзником как минимум в спорте. Индийцы — монстры в хоккее на траве, эта игра в их менталитете, она собирает десятки тысяч зрителей за матч. Значит, хоккей на льду как минимум не будет вызывать у них отторжение, есть перспектива. А посещаемость уровня Омска или Питера гарантирована! Другое дело, что мы должны учить этих соседей хоккею, правильно развивать их клубы. Вот здесь у нас проблемы — говорю о Китае и «Куньлуне».

Что порекомендую этому проекту? Сделать ставку на российскую школу, на наших игроков и тренеров, которые всегда открыты и готовы передать свой опыт местным специалистам. Вообще фигура тренера крайне важна. В идеале это должен быть человек с базовой советской школой, у которого есть опыт запуска клуба с нуля. Навскидку могут назвать Сергея Светлова и Валерия Белова. Светлов в своё время стартовал в КХЛ с «Адмиралом» и «Ладой», а у Белова есть опыт работы с национальной сборной, с ведущими клубами КХЛ. Эти специалисты наголову выше североамериканских временщиков, которые два-три года назад сумели очаровать китайских товарищей. От тренера в современном хоккее зависит почти всё, тем более в таких специфических проектах. Надеюсь, наши союзники больше не будут делать ошибок, а мы должны им в этом помочь», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России подписала меморандум о хоккейных отношениях со странами БРИКС, куда входят Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявлял о возможном участии российской сборной в матчах по хоккею на траве в Индии.