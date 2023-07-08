Андрей Назаров предложил ввести персональную ответственность за привоз иностранцев в КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров считает, что агенты и генеральные менеджеры клубов должны нести персональную отвественность за легионеров, которые уехав из России, критикуют КХЛ и страну.
«В последнее время участились случаи не просто критики, а постоянного выливания ушатов с помоями со стороны многих иностранных хоккеистов, в разное время выступавших в КХЛ. Доминик Гашек, Райан Уитни, Тим Стэплтон, — этот список можно продолжать. Люди буквально пылесосят лигу, тренеров, наших спортсменов. Например, российские хоккеисты, выступавшие в НХЛ, такого поведения себе не позволяют.
На мой взгляд, ответственность за иностранцев должны нести прежде всего те, кто их сюда везёт. В первую очередь это агенты и генеральные менеджеры. КХЛ здесь ни при чём, от лиги мало что зависит, ведь контракты с недобросовестными легионерами заключает не она.
Какой должна быть ответственность? Конечно, персональной. Начиная с предупреждений и заканчивая штрафами, увольнениями и лишением лицензий. Здесь можно найти много вариантов и прописать их в регламенте. Безусловно, определённый возрастной ценз будет присутствовать и постоянно контролировать своего иностранца, уехавшего из КХЛ пять-шесть лет назад, никто не сможет. Но отвечать в любом случае надо. Или же объясняй человеку, что таким поведением он подставляет своего агента, своих коллег-соотечественников, ныне играющих в нашей лиге, а также генерального менеджера, дававшего ему миллионный контракт», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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