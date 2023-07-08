«Вегас» отдаст форварда Ивана Морозова в аренду «Спартаку»

«Вегас» отдаст форварда Ивана Морозова «Спартаку» в аренду, сообщает журналист Las Vegas Sun Дэнни Уэбстер.

23-летний форвард набрал 17 (6+11) очков в 58 играх в дебютном сезоне в АХЛ при показателе полезности «-22». В апреле прошлого года Морозов подписал с «Голден Найтс» двухлетний контракт новичка.

«Спартак» получил права на игрока в КХЛ прошлым летом в результате обмена со СКА на Александра Никишина.

Сезон-2021/2022 КХЛ Морозов начинал в составе СКА, позже его обменяли в ХК «Сочи». Форвард принял участие в 22 матчах, в которых набрал 11 (5+6) очков. Морозов был задрафтован «Вегасом» в 2018-м году во втором раунде под общим 61-м номером.