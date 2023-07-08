Источник: КХЛ зарегистрировала контракт вратаря Федотова с ЦСКА

Континентальная хоккейная лига зарегистрировала контракт, который был подписан между московским ЦСКА и вратарём Иваном Федотовым, сообщает «Матч ТВ».
Отмечается, что контракт 26-летнего стража ворот рассчитан на два года. 1 июля договор был отправлен на регистрацию в ЦИБ КХЛ.
Напомним, летом 2022 года Федотова задержали в Санкт-Петербурге и отправили на север в армию. Голкипер проходит службу в рядах ВС РФ. Федотов, у которого есть звание старшего матроса, в июне сыграл за команду сборной ВМФ.
В мае 2022 года хоккеист заключил однолетнее соглашение с «Филадельфией Флайерз». Несмотря на службу в армии, у Федотова всё ещё есть возможность сыграть в НХЛ в рамках этого контракта, поскольку он был автоматически продлён на год. В сезоне-2021/2022 голкипер стал обладателем Кубка Гагарина в составе армейского клуба, а также был основным вратарём сборной России на Олимпиаде.
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