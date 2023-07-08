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НХЛ: если Федотов будет играть в КХЛ, это будет противоречить его контракту с «Флайерз»

НХЛ: если Федотов будет играть в КХЛ, это будет противоречить его контракту с «Флайерз»
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Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли прокомментировал информацию о заключении контракта с ЦСКА Иваном Федотовым. Ранее армейский клуб сообщил, что с 26-летним вратарём подписано двухлетнее соглашение. При этом 3 июля Дэйли сказал, что контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз» будет действителен на сезон-2023/2024.

«КХЛ и ЦСКА нарушили меморандум о взаимопонимании между лигами? Если Федотов будет играть в КХЛ, это будет противоречить его существующим контрактным обязательствам с «Флайерз», — приводит слова Дэйли «Матч ТВ».

Напомним, в мае 2022 года Федотов заключил однолетний контракт с «Филадельфией» на сезон-2022/2023. Тем не менее летом вратаря задержали и отправили на прохождение армейской службы. В итоге минувший сезон Федотов пропустил, а его соглашение с «Флайерз», как сообщалось на официальном сайте клуба, автоматически продлено на грядущий чемпионат.

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