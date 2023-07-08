«Сибирь» пыталась взыскать с московских компаний почти 2 млн рублей за продажу атрибутики
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Хоккейный клуб «Сибирь» пытался взыскать с московских компаний практически 2 млн рублей, сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Новосибирцы хотели получить деньги за продажу атрибутики с их логотипом. «Сибирь» судилась с тремя фирмами, которые печатали лого клуба на одежде и продавали её в интернете. В число товаров, как отмечается, входили футболки, худи, свитшоты, поло и даже купальники с логотипом новосибирского клуба.
По подсчётам «Сибири», команде был нанесён ущерб в размере 963 тысяч рублей. Эта сумма увеличилась вдвое из-за нарушения авторских прав. В итоге новосибирцы подали в суд иск с требованием взыскать с компаний 1,926 млн рублей. Иск был рассмотрен и удовлетворён, однако сумму значительно снизили — до 83,8 тысяч рублей.
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