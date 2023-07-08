Иван Федотов опубликовал видео с отдыха после новости о подписании контракта с ЦСКА

Российский голкипер Иван Федотов опубликовал «сториз» с отдыха в своих социальных сетях. Это произошло спустя примерно полтора часа после объявления о подписании контракта с ЦСКА.
На видео вратарь, находясь в домике у моря, стоит на перилах, после чего прыгает вниз в воду. После этого Федотов проплывает некоторое расстояние. Фокус переводится на пляжи вокруг.
Напомним, в мае 2022 года Федотов заключил однолетний контракт с «Филадельфией» на сезон-2022/2023. Тем не менее летом вратаря задержали и отправили на прохождение армейской службы. В итоге минувший сезон Федотов пропустил, а его соглашение с «Флайерз», как сообщалось на официальном сайте клуба, автоматически продлено на грядущий чемпионат.
Сегодня, 8 июля, ЦСКА объявил о подписании двухлетнего соглашения с Федотовым.
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