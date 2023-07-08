Журналист: переезд Мичкова в НХЛ зависит от влияния Ротенберга, это не будет плёвым делом

Журналист официального сайта «Филадельфии Флайерз» Билл Мельцер на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о возможном досрочном переезде форварда СКА Матвея Мичкова в НХЛ в контексте подписания контракта вратарём Иваном Федотовым с ЦСКА. У нападающего действует соглашение с санкт-петербургским клубом до конца сезона-2025/2026.
«Ничто не мешает «Флайерз» сделать то же самое сейчас с Мичковым? Что ж, это зависит от желания/влияния Романа Ротенберга. Разорвать контракт Мичкова и перевезти его сюда на сезон-2024/2025 или 2025/2026 не будет плёвым делом. Это было бы настоящим испытанием.
Теоретически да, [он может приехать раньше]. Но я не вижу условий, по которым это может случиться прямо сейчас. Даже в следующем году перевезти его будет настоящим испытанием. Ранний переезд был бы настоящей проблемой», — говорится в сообщении.
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