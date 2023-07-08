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Журналист: ситуация с Федотовым — только первая проба в авантюрных переговорах с Мичковым?

Журналист: ситуация с Федотовым — только первая проба в авантюрных переговорах с Мичковым?
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Журналист Center Ice Philly Энтони Миньони на своей странице в «Твиттере» прокомментировал новость о подписании контракта ЦСКА с вратарём Иваном Федотовым. Обозреватель напомнил, что права на Матвея Мичкова в НХЛ принадлежат «Филадельфии Флайерз».

«Что ж, ситуация с контрактом Ивана Федотова — это только первая проба в авантюрных переговорах с Матвеем Мичковым на следующие несколько сезонов? Похоже, это действительно так», — говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2022 года Федотов заключил однолетний контракт с «Филадельфией» на сезон-2022/2023. Тем не менее летом вратаря задержали и отправили на прохождение армейской службы. В итоге минувший сезон Федотов пропустил, а его соглашение с «Флайерз», как сообщалось на официальном сайте клуба, автоматически продлено на грядущий чемпионат.

Сегодня, 8 июля, ЦСКА объявил о подписании двухлетнего соглашения с Федотовым.

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