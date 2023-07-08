Журналист FNG о ситуации Федотова: Мичкову может быть проще отказаться от контракта со СКА

Журналист Flyers Nitty Gritty Джейми Баскоу на своей странице в «Твиттере» прокомментировал новость о подписании контракта ЦСКА с вратарём Иваном Федотовым.

«Я говорил об этом с Чарли О'Коннором (журналист The Athletic, освещающий жизнь вокруг «Филадельфии». — Прим. «Чемпионата») в среду в лагере развития. Он упомянул хорошую идею: на самом деле сейчас Мичкову может быть проще отказаться от своего текущего контракта со СКА, учитывая, что КХЛ не отнеслась с уважением к контракту «Флайерз» с Федотовым.

Это могло бы принести пользу «Филадельфии», если бы Мичков попал в клуб раньше. Обычно обе лиги любят соблюдать контракты друг друга. Но в КХЛ не отнеслись с уважением к контракту «Флайерз», поэтому Мичков, в свою очередь, не должен уважать их контракт», — говорится в сообщении.