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Стало известно, сколько голкипер Иван Федотов заработает по контракту с ЦСКА

Стало известно, сколько голкипер Иван Федотов заработает по контракту с ЦСКА
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Стала известна сумма, которую заработает 26-летний вратарь Иван Федотов по новому контракту с ЦСКА, сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что российский голкипер, подписавший двухлетнее соглашение с московским клубом, в среднем за год будет зарабатывать 50 млн рублей. Суммарно по новому контракту с армейцами Федотов получит 100 млн рублей.

Ранее ЦСКА объявил о заключении двухлетнего соглашения с российским вратарём. При этом в НХЛ сообщают, что у Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией Флайерз».

Напомним, в мае 2022 года Федотов заключил однолетний контракт с «Филадельфией» на сезон-2022/2023. Тем не менее летом вратаря задержали и отправили на прохождение армейской службы. В итоге минувший сезон Федотов пропустил, а его соглашение с «Флайерз», как сообщалось на официальном сайте клуба, автоматически продлено на грядущий чемпионат.

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