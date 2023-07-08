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«Питтсбург» подписал контракт с бывшим нападающим сборной Швеции

«Питтсбург» подписал контракт с бывшим нападающим сборной Швеции
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«Питтсбург Пингвинз» заключил однолетнее одностороннее соглашение с 28-летним нападающим Андреасом Юнссоном, сообщает CapFriendly.

Отмечается, что контракт подписан на один год. Сумма сделки составит $ 800 тыс.

В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги шведский форвард начинал за «Нью-Джерси Дэвилз», приняв участие в двух встречах, в которых не отметился результативными действиями. В ходе сезона Юнссона обменяли в «Сан-Хосе Шаркс». За «акул» нападающий сыграл 11 матчей и отдал три ассиста. В НХЛ Юнссон также выступал за «Торонто Мэйпл Лифс». 1 июля у него подошёл к концу четырёхлетний контракт с кэпхитом $ 3,4 млн.

Отметим, что форвард также выступал за сборную Швеции на Еврохоккейтуре в сезоне-2014/2015 и 2015/2016.

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