«Питтсбург» подписал контракт с бывшим нападающим сборной Швеции
Поделиться
«Питтсбург Пингвинз» заключил однолетнее одностороннее соглашение с 28-летним нападающим Андреасом Юнссоном, сообщает CapFriendly.
Отмечается, что контракт подписан на один год. Сумма сделки составит $ 800 тыс.
В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги шведский форвард начинал за «Нью-Джерси Дэвилз», приняв участие в двух встречах, в которых не отметился результативными действиями. В ходе сезона Юнссона обменяли в «Сан-Хосе Шаркс». За «акул» нападающий сыграл 11 матчей и отдал три ассиста. В НХЛ Юнссон также выступал за «Торонто Мэйпл Лифс». 1 июля у него подошёл к концу четырёхлетний контракт с кэпхитом $ 3,4 млн.
Отметим, что форвард также выступал за сборную Швеции на Еврохоккейтуре в сезоне-2014/2015 и 2015/2016.
Комментарии
- 8 июля 2023
-
19:47
-
19:42
-
19:24
-
18:57
-
18:37
-
18:27
-
18:11
-
17:49
-
17:31
-
16:38
-
16:14
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:17
-
15:00
-
14:35
-
14:00
-
13:35
-
13:05
-
12:20
-
11:40
-
11:25
-
11:00
-
10:25
-
09:50
-
09:35
-
09:20
-
08:50
-
08:25
-
05:53
-
05:47
-
04:53
- 7 июля 2023
-
23:56
-
23:31
Партнерский контент