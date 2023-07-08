«Нет никакой лазейки». Журналист из США объяснил ситуацию с меморандумом между КХЛ и НХЛ

Журналист The Athletic Philadelphia Александер Эпплйард на своей странице в «Твиттере» поделился мыслями о ситуации с меморандумом о взаимопонимании между КХЛ и НХЛ в контексте перехода вратаря Ивана Федотова в ЦСКА. Обозреватель изучил статьи документа.

«Читаю меморандум о взаимопонимании НХЛ и КХЛ (хотя технически он не действует) и… Да, не аргумент, что КХЛ просто полностью игнорирует его в случае Федотова. Что делать, если есть разногласия? Применяется следующее:

5. В случае возникновения каких-либо конфликтов или разногласий обе стороны назначают своих официальных представителей для ведения переговоров.

6. До начала таких переговоров стороны обязуются предоставить все документы, подтверждающие или каким-либо образом связанные с подписанием игроком профессионального контракта с каким-либо хоккейным клубом.

7. Торонто или Нью-Йорк являются местом проведения переговоров между официальными представителями обеих лиг.

8. НХЛ и КХЛ обязаны сделать всё возможное для достижения консенсуса относительно спорного статуса контракта каждого игрока, в том числе в случаях трудовых конфликтов, договорных споров и т. д. В случае недостижения консенсуса каждый оставляет за собой право действовать так, как считает целесообразным.

Восьмой пункт вступает в силу после исчерпания других вариантов? КХЛ могла бы ориентироваться именно на него. Однако шаги под номерами пять, шесть и семь были полностью пропущены.

Конечно, КХЛ не обязана следовать меморандуму, даже если бы он был в прошлом году, поскольку НХЛ приостановила его. Но после прочтения могу сказать: нет никакой лазейки. Думал, что, возможно, сыграла роль формулировка «подписан» и т. д… Но нет. Только обсуждения действующих контрактов относительно того, как их воспринимают в лиге, предоставляет пути решения споров.

В меморандуме о взаимопонимании указано, что происходит, когда возникает разногласие. И в КХЛ не сделали ни одного из пунктов пять, шесть и семь, а сразу перешли к восьмому», — говорится в сообщении.