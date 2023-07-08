Журналист The Athletic — о ситуации Федотова: теперь будет открыт ящик Пандоры

Журналист The Athletic Philadelphia Александер Эпплйард на своей странице в «Твиттере» прокомментировал новость о подписании контракта ЦСКА с вратарём Иваном Федотовым.

«Что ж, это может стать интересным в отношении взаимодействия КХЛ и НХЛ. Что было до сегодняшнего дня? Несмотря на то, что «Меморандум о взаимопонимании» не действовал «официально» последние пару лет, он соблюдался.

Команды не подписывали игроков на контракте — и наоборот. Что теперь? Может быть, будет открыт ящик Пандоры. Сомневаюсь, что всё будет подано как странное стечение обстоятельств, при котором на практике Федотов не подписал контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/2024. По правилам на сезон-2022/2023 НХЛ позволяли клубу продлить его на год.

Но, если КХЛ не соблюдает контракты НХЛ, будет ли НХЛ и дальше уважать соглашения КХЛ? Что, если Меморандум сейчас полностью нарушен? Нет нужды отвечать взаимностью и уважать сделки КХЛ», — говорится в сообщении.