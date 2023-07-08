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В ЦСКА ответили на вопрос об опасениях по поводу Федотова, пропустившего целый сезон

В ЦСКА ответили на вопрос об опасениях по поводу Федотова, пропустившего целый сезон
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопрос об опасениях по поводу российского вратаря армейцев Ивана Федотова, пропустившего целый сезон из-за службы в армии.

«Не беспокоит ли, что Федотов год пропустил? Ну как вы считаете, если мы предложили Ваньке двухлетний контракт? Конечно, мы к этой ситуации относимся скрупулёзно и профессионально, но каких-то колебаний, что он не справится или как быстро он войдёт, у нас нет. Мы Ване полностью доверяем, понимаем его профессиональные качества, характер, его хоккейную форму. Поэтому всё взвесили и пришли к общему мнению. У нас по Ване никаких сомнений нет. Да и не было», — сказал Есмантович в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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