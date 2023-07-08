В ЦСКА ответили на вопрос об опасениях по поводу Федотова, пропустившего целый сезон

Президент ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопрос об опасениях по поводу российского вратаря армейцев Ивана Федотова, пропустившего целый сезон из-за службы в армии.

«Не беспокоит ли, что Федотов год пропустил? Ну как вы считаете, если мы предложили Ваньке двухлетний контракт? Конечно, мы к этой ситуации относимся скрупулёзно и профессионально, но каких-то колебаний, что он не справится или как быстро он войдёт, у нас нет. Мы Ване полностью доверяем, понимаем его профессиональные качества, характер, его хоккейную форму. Поэтому всё взвесили и пришли к общему мнению. У нас по Ване никаких сомнений нет. Да и не было», — сказал Есмантович в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.